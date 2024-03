Tрансджендър тв водеща подаде сигнал срещу Джоан Роулинг заради коментари в "X"

Британската трансджендър телевизионна водеща Индия Уилоуби подаде сигнал срещу писателката Джоан Роулинг заради коментари в социална мрежа, съобщи Ройтерс.

Уилоуби, която е първият трансджендър водещ на новини, обвини Роулинг в "престъпление от омраза" заради забележки, публикувани в Екс в понеделник тази седмица.

Писателката отхвърля обвиненията, твърдейки, че критиката не е престъпление.

Осъществих контакт с полицията в Нортумбрия вчера и докладвах за коментарите на Джоан Роулинг, каза Уилоуби в четвъртък в интервю пред "Байлайн таймс".

Misgendering @IndiaWilloughby is one the most disgusting and disturbing comments by JK .



She is women under the U.K. law, if you don’t respect her, you must respect the law at the very least . Solidarity here https://t.co/4RLpTScTTI