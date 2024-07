Камила посегна на емблема, посветена на принцеса Даяна (СНИМКИ)

Британската кралица Камила през последните два дни привлече по особен начин вниманието с публичните си изяви.

Това се случи първо на Уимбълдън, в компанията на сестра си Анабел Елиът, тя гледа мача между Тейлър Фриц и Лоренцо Музети. Ден по-късно тя отиде в Уелс с крал Чарлз III, с когото посетиха сградата на парламента там, а след това посетиха местното основно училище на английския град Уилтшър.

Почитателите на модата и кралските клюки веднага забелязаха чантата, която носеше по време на всички тези официални изяви.

Именно кралица Камила допълни тоалетите си с емблематичната чанта Lady Dior на френската модна къща Dior.

Марковият аксесоар нямаше да е крайно необичаен за Камила, ако споменатият модел не беше любимата чанта на принцеса Даяна, а чантата в крайна сметка получи името си заради нея.

Когато Даяна посети Париж през септември 1995 г. по повод откриването на ретроспективната изложба на Пол Сезан, тогавашната френска първа дама Бернадет Ширак ѝ подари чанта на Dior, наречена Chouchou, която по това време все още не беше официално пусната на пазара.

the lady dior: originally named the chouchou bag, was worn by diana on numerous occasions after being gifted to her by the first lady of france. after the princess got more of the then chouchou bags, dior ultimately changed the name to lady dior in honor of the princess pic.twitter.com/Yq0oajNR5h