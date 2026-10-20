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Марк Зукърбърг купи замък в Ирландия, свързан с мрачна местна легенда
  Тема: Известни личности

Марк Зукърбърг купи замък в Ирландия, свързан с мрачна местна легенда

20 Октомври, 2026 11:16 642 0

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Замъкът „Странкали“ е построен около 1830 г. и се простира върху имение от 440 акра край река Блекуотър

Марк Зукърбърг купи замък в Ирландия, свързан с мрачна местна легенда - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Край завой на река Блекуотър, сред гори и ливади в графство Уотърфорд, Марк Зукърбърг и съпругата му Присила Чан вече притежават замъка „Странкали“. Имението заема 440 акра, а стойността му е оценена между 20 и 30 милиона евро, макар точната цена по сделката да не е обявена публично. Придобиването е извършено извън официалния имотен пазар.

Замъкът е построен около 1830 г. за бившия депутат Джон Кийли. Проектът е дело на архитектите Джеймс и Джордж Ричард Пейн, свързани и с други известни ирландски сгради. Триетажното имение е в неоготически стил, с готически прозорци, просторни коридори, мраморна камина и конзолно стълбище.

Имение с 440 акра и 11 спални

В основната сграда има 11 спални, като част от помещенията са със самостоятелни бани. Имотът включва и допълнителни спални апартаменти в кулата, приемни помещения, библиотека и трапезария. Разстоянието между кухнята и трапезарията е толкова голямо, че според описанието на имота придвижването между тях отнема около четири минути и половина бързо ходене.

Предишните собственици Майкъл и Джанкарла Ален-Бъкли са владели замъка около 25 години и са го възстановявали на няколко етапа. Майкъл Ален-Бъкли е съосновател на инвестиционната компания „РАБ Кепитал“, а съпругата му е от фамилията, свързана с хотелската група „Роко Форте“.

Легендата за „дупката за убийства“

Историята на мястото обаче започва много преди построяването на днешния замък. На около 4,5 километра се намира мястото на по-старо укрепление, основано през XII век. То е свързано с предание за отвор, изсечен в скалата над реката, през който пленници били хвърляни във водата.

Писателят Уилям Хауит описва легендата в книгата си от 1847 г. „Домове и обитавани места на най-видните британски поети“. Според разказа жертвите били връзвани и хвърляни през т.нар. „дупка за убийства“, а течението отнасяло телата им. Самият Хауит обаче се отнася скептично към историята и я представя като местен фолклор.

Новият собственик ще използва „Странкали“ като ирландска резиденция при посещения със семейството си. Говорител на Зукърбърг заяви: „Марк и семейството му са развълнувани да продължат да се грижат за този исторически дом и очакват да прекарват време в Ирландия.“ Meta поддържа европейската си централа в страната.

Източници: plovdiv24.bg, irishtimes.com, theguardian.com


Ирландия
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