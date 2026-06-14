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Етикетът на мобилния телефон: правилата, които все по-често забравяме

Етикетът на мобилния телефон: правилата, които все по-често забравяме

14 Юни, 2026 14:51 1 199 4

  • мобилен телефон-
  • съобщения-
  • етикет

От телефона на масата в ресторанта до нощните съобщения и високоговорителя в градския транспорт - малките навици, които издават доброто възпитание в дигиталната епоха

Етикетът на мобилния телефон: правилата, които все по-често забравяме - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мобилният телефон отдавна е неизменна част от ежедневието ни. Чрез него общуваме, работим, пазаруваме и се информираме. Все по-често обаче устройството започва да диктува ритъма на живота ни, да измества живото общуване и да нарушава спокойствието на околните.

Затова е добре да спазваме няколко основни правила на дигиталния етикет, които помагат телефонът да бъде полезен инструмент, а не център на вниманието.

Телефонът на масата в ресторанта

Според добрия етикет телефонът няма място върху масата по време на хранене. Най-добре е да остане прибран в чанта, джоб или връхна дреха. Самото му присъствие разсейва и отклонява вниманието от хората, с които сме седнали.

Изключение могат да бъдат професии, при които човек е на разположение по всяко време - например лекари или служители при спешни случаи. Ако се наложи разговор, той трябва да бъде проведен извън заведението или далеч от масата.

Разговори на високоговорител в обществени пространства

Малко неща дразнят повече от разговор по високоговорител в градския транспорт, магазина или чакалнята. Околните нямат задължение да слушат лични разговори, особено в затворени пространства.

Ако се налага да проведем разговор на обществено място, най-добре е да говорим тихо и без включен високоговорител.

Изключете излишните звуци

Силните рингтонове, звуците от клавиатурата и постоянните известия често са ненужен източник на шум. На обществени места е добре телефонът да бъде на безшумен режим или с минимална сила на звука.

Това е проява на уважение към хората около нас.

Слушалките не са пожелателни

Музика, видеа, гласови съобщения или подкасти трябва да се слушат със слушалки. Пускането на съдържание през високоговорителя на телефона в обществена среда се възприема като проява на лош тон.

Също толкова важно е, когато някой разговаря с нас, да свалим слушалките. Това показва внимание и уважение към събеседника.

Как да използваме гласовите съобщения

Гласовите съобщения са удобно средство за комуникация, но не бива да се превръщат в заместител на краткия текст от чисто удобство.

Добра практика е записите да бъдат кратки, ясни и по възможност придружени от кратко текстово пояснение, което подсказва съдържанието им.

Подходящо ли е да пишем късно вечер

Всичко зависи от човека отсреща. На най-близките си приятели и роднини можем да пишем по всяко време, но при по-официални контакти е добре да се съобразяваме с часа.

Особено когато става дума за работа, комуникацията е най-добре да остава в рамките на работния ден. При необходимост от изпращане на информация извън него по-подходящ вариант често е електронната поща.

Обаждането вече не е първи избор

За представителите на поколението Z телефонното обаждане често се възприема като неочаквано навлизане в личното пространство. Затова много млади хора предпочитат първо да получат съобщение.

Кратък текст от типа „Мога ли да ти се обадя след малко?“ често се приема значително по-добре от директното позвъняване.

Емоджита и препинателни знаци - новият език на поколенията

Дори обикновена точка в края на съобщение или популярно емоджи може да бъде разтълкувано по различен начин от различните поколения.

Символи като вдигнат палец или смеещо се до сълзи емоджи невинаги носят едно и също значение за всички. Затова, когато не сме сигурни как ще бъдат възприети, е по-добре да заложим на ясен и директен текст.

В крайна сметка добрият етикет при използването на мобилен телефон се свежда до едно просто правило - технологията трябва да улеснява общуването, а не да го заменя. Малките жестове на внимание към околните правят комуникацията по-приятна както онлайн, така и в реалния живот.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Брей

    1 0 Отговор
    "За представителите на поколението Z телефонното обаждане често се възприема като неочаквано навлизане в личното пространство."
    Хаха😅, да се радват тия нефелните, че не им навлизат и в другите "пространства"🤣

    15:08 14.06.2026

  • 2 Това не е за този сайт

    2 0 Отговор
    На простаци и дебили, които нямат елементарно възпитание и култура на общуване, е безмислено да се обяснява за "етикет в дигиталните комуникации" или къде да си държим текефоня в кръчмата.

    Коментиран от #4

    15:10 14.06.2026

  • 3 Блонди

    0 0 Отговор
    Много мразя етикети , някой път с нищо не е махат !

    16:14 14.06.2026

  • 4 Тук

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Това не е за този сайт":

    Никой не се държи неуважително бре, дебuл такъв! Всички имаме минимум 8 клас и знаем, че ако се пръдu на масата се казва пардон. Телефон само в тоалетната.Учите ги тези етикети, тъпaнu такива

    16:29 14.06.2026