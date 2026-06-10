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Нора Недкова се закани да съди Марк Зукърбърг

Нора Недкова се закани да съди Марк Зукърбърг

10 Юни, 2026 16:58 1 277 24

  • нора недкова-
  • модел-
  • съд-
  • facebook-
  • instagram-
  • марк зукърбърг

Грешка в системите на META заличи профилите на модела

Нора Недкова се закани да съди Марк Зукърбърг - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Нора Недкова заяви, че е готова да потърси правата си в съда, след като профилите ѝ във Facebook и Instagram са били окончателно заличени. Популярната плеймейтка и телевизионна звезда твърди, че е станала жертва на сериозна грешка в системите на Meta - компанията на Марк Зукърбърг. По думите ѝ така са били изтрити близо 15 години дигитално присъствие, лична история и труд.

В емоционално обръщение към последователите си в TikTok Недкова разкри, че е останала без достъп до всички свои акаунти в социалните мрежи, въпреки многократните опити да докаже самоличността си, пише Марица.

„Цялата информация е заличена. Петнадесет години труд просто отидоха на вятъра“, заяви тя с видимо разочарование.

Според разказа ѝ проблемите започнали след внезапно деактивиране на профила. След като изпратила копие на личната си карта, достъпът бил възстановен. Само два дни по-късно обаче акаунтът отново бил спрян. Този път, по думите ѝ, аргументът бил, че профилът принадлежи на „фалшива личност“. Решението било окончателно и без възможност за обжалване.

„Казаха ми, че такава личност не съществува и че профилът ми ще бъде изтрит завинаги. След подобен отговор единственият възможен път остава съдът“, коментира тя.

По думите ѝ социалните мрежи все по-често разчитат на автоматизирани системи и изкуствен интелект за контрол на съдържанието и потребителските профили.

Според Нора Недкова именно подобна автоматизирана проверка може да е довела до фаталната грешка, заради която профилите ѝ са били окончателно заличени.

Звездата от „Hell’s Kitchen“ предполага, че зад блокирането може да стоят и многобройни сигнали от недоброжелатели. Тя категорично отрича да е публикувала съдържание, което нарушава правилата на платформите.

„Никога не съм използвала език на омразата, не съм публикувала неподходящо съдържание и не съм си позволявала негативни коментари към когото и да било. Очевидно обаче за омразата няма почивен ден“, заяви тя.

Любопитен детайл е, че последната публикация в профилите на Недкова била свързана с престоя ѝ на престижния фестивал в Кан.

Малко след завръщането си от френската Ривиера тя установила, че достъпът до акаунтите ѝ е прекратен.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 това

    17 1 Отговор
    чудо какво е

    17:00 10.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Освалдо Риос

    8 0 Отговор
    Сигурно по неволя е щракнала атрибута на някоя холивудска звезда.

    17:03 10.06.2026

  • 5 Читател

    19 0 Отговор
    Вероятно не я разпознава системата от много пластична хирургия, преди 15 години и сега има бая разлика Норче,ама акъл не се продава наливен

    17:04 10.06.2026

  • 6 Аккаунт удален

    10 2 Отговор
    Така става като ходи на територията на руския и украински ескорт.

    17:06 10.06.2026

  • 7 Джо

    14 0 Отговор
    Трагедия! И да знаете, че той ще си го премести.

    Коментиран от #18

    17:07 10.06.2026

  • 8 Хихи

    13 0 Отговор
    тая за 15 минути няма присъствие и какво да каже , за 15 години говори...

    17:07 10.06.2026

  • 9 Фют

    4 0 Отговор
    Револют пък на мен ми вика, че има друг потребител с моето име, а по лична карта,съм единствена в цял свят и сега не мога да си потвърдя акаунта.
    Поне ще се окаже, че някой ми е направил Револют акаунт с кинти.
    Време е да ми даде и достъп до парите ми.

    17:09 10.06.2026

  • 10 жалната женица и жалните лапнишарани

    9 0 Отговор
    пропуснали да се натопорчат от профилите и

    ще осъди на дедо ташко цървулите
    че не знае че могат да трият всека дет я мислят за нередовна

    17:13 10.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    2 2 Отговор
    Ела при бате си, който вече е започнал тая битка!
    Скоро делото ми трябва да влезе в съда, щото безобразията на Зукърбърг стават нетърпими!
    И призовавам всеки да си търси правата!

    17:14 10.06.2026

  • 12 Оле майко и пак оле майко

    11 1 Отговор
    Пази боже, Нора да прогледа, че й пречи Зукърбърк да си тиражира простотията!

    17:19 10.06.2026

  • 13 Оффф ,

    7 1 Отговор
    щял да бъде заличен 16 годишния ѝ труд ! На труженичката !

    17:21 10.06.2026

  • 14 таа па

    3 0 Отговор
    По-скоро Марк ще я осъди така, че да плаща през целия си животец.

    17:27 10.06.2026

  • 15 УжасТъ

    1 0 Отговор
    ИзродЕ са теа МЕТА, баш у златните и мypaвлъшku годин да и затръкат профилете. А младите мypвeнцa сал това чекат значи....

    17:27 10.06.2026

  • 16 Специалистът

    5 0 Отговор
    Като видите автора на статията и ви става ясно, колко е пропаднало Българското общество в днешно време. А такива плазм0дий за които се пише в статията трябва да бъдат извозени всички по бардаците и да не им се дава гласност!

    17:27 10.06.2026

  • 17 смех

    5 0 Отговор
    еми прави са, такива фалшиви личности нямат място в такива платформи.....

    17:28 10.06.2026

  • 18 По вероятно

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Джо":

    Тя да му го премести, без ръце... ;)

    17:29 10.06.2026

  • 19 665

    3 0 Отговор
    Хохохо дори ИИ на Мета не е издържал гледката на тоя у.род.

    17:30 10.06.2026

  • 20 НЕДКО

    3 0 Отговор
    Петнадесет години труд - егати труда.

    Коментиран от #23

    17:35 10.06.2026

  • 21 Тити

    0 0 Отговор
    Какъв ужас изгубила си е двамата последователи Бай Хасан арматуриста и Васил общака.

    17:44 10.06.2026

  • 22 Гост

    0 0 Отговор
    Страшна трагедия! УжасТ неописуем! Госпожо, дръжте се, цяла България е с вас!
    Не падайте духом, ние ви следваме всякак! И чрез Български пощи, БДЖ, ВиК дори! Кураж!!!
    ПС
    Когато живота ти е дигитален, то и дигитално ти изчезва!!!

    17:53 10.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Каквото качиш във Фейсбук

    0 0 Отговор
    Каквото качиш във Фейсбук остава на Фейсбук. Четете си Еnd User License Аgreement.

    18:08 10.06.2026