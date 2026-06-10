Нора Недкова се закани да съди Марк Зукърбърг

Нора Недкова заяви, че е готова да потърси правата си в съда, след като профилите ѝ във Facebook и Instagram са били окончателно заличени. Популярната плеймейтка и телевизионна звезда твърди, че е станала жертва на сериозна грешка в системите на Meta - компанията на Марк Зукърбърг. По думите ѝ така са били изтрити близо 15 години дигитално присъствие, лична история и труд.

В емоционално обръщение към последователите си в TikTok Недкова разкри, че е останала без достъп до всички свои акаунти в социалните мрежи, въпреки многократните опити да докаже самоличността си, пише Марица.

„Цялата информация е заличена. Петнадесет години труд просто отидоха на вятъра“, заяви тя с видимо разочарование.

Според разказа ѝ проблемите започнали след внезапно деактивиране на профила. След като изпратила копие на личната си карта, достъпът бил възстановен. Само два дни по-късно обаче акаунтът отново бил спрян. Този път, по думите ѝ, аргументът бил, че профилът принадлежи на „фалшива личност“. Решението било окончателно и без възможност за обжалване.

„Казаха ми, че такава личност не съществува и че профилът ми ще бъде изтрит завинаги. След подобен отговор единственият възможен път остава съдът“, коментира тя.

По думите ѝ социалните мрежи все по-често разчитат на автоматизирани системи и изкуствен интелект за контрол на съдържанието и потребителските профили.

Според Нора Недкова именно подобна автоматизирана проверка може да е довела до фаталната грешка, заради която профилите ѝ са били окончателно заличени.

Звездата от „Hell’s Kitchen“ предполага, че зад блокирането може да стоят и многобройни сигнали от недоброжелатели. Тя категорично отрича да е публикувала съдържание, което нарушава правилата на платформите.

„Никога не съм използвала език на омразата, не съм публикувала неподходящо съдържание и не съм си позволявала негативни коментари към когото и да било. Очевидно обаче за омразата няма почивен ден“, заяви тя.

Любопитен детайл е, че последната публикация в профилите на Недкова била свързана с престоя ѝ на престижния фестивал в Кан.

Малко след завръщането си от френската Ривиера тя установила, че достъпът до акаунтите ѝ е прекратен.