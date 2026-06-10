Нора Недкова се закани да съди Марк Зукърбърг

Нора Недкова заяви, че е готова да потърси правата си в съда, след като профилите ѝ във Facebook и Instagram са били окончателно заличени. Популярната плеймейтка и телевизионна звезда твърди, че е станала жертва на сериозна грешка в системите на Meta - компанията на Марк Зукърбърг. По думите ѝ така са били изтрити близо 15 години дигитално присъствие, лична история и труд.
В емоционално обръщение към последователите си в TikTok Недкова разкри, че е останала без достъп до всички свои акаунти в социалните мрежи, въпреки многократните опити да докаже самоличността си, пише Марица.
„Цялата информация е заличена. Петнадесет години труд просто отидоха на вятъра“, заяви тя с видимо разочарование.
Според разказа ѝ проблемите започнали след внезапно деактивиране на профила. След като изпратила копие на личната си карта, достъпът бил възстановен. Само два дни по-късно обаче акаунтът отново бил спрян. Този път, по думите ѝ, аргументът бил, че профилът принадлежи на „фалшива личност“. Решението било окончателно и без възможност за обжалване.
„Казаха ми, че такава личност не съществува и че профилът ми ще бъде изтрит завинаги. След подобен отговор единственият възможен път остава съдът“, коментира тя.
По думите ѝ социалните мрежи все по-често разчитат на автоматизирани системи и изкуствен интелект за контрол на съдържанието и потребителските профили.
Според Нора Недкова именно подобна автоматизирана проверка може да е довела до фаталната грешка, заради която профилите ѝ са били окончателно заличени.
Звездата от „Hell’s Kitchen“ предполага, че зад блокирането може да стоят и многобройни сигнали от недоброжелатели. Тя категорично отрича да е публикувала съдържание, което нарушава правилата на платформите.
„Никога не съм използвала език на омразата, не съм публикувала неподходящо съдържание и не съм си позволявала негативни коментари към когото и да било. Очевидно обаче за омразата няма почивен ден“, заяви тя.
Любопитен детайл е, че последната публикация в профилите на Недкова била свързана с престоя ѝ на престижния фестивал в Кан.
Малко след завръщането си от френската Ривиера тя установила, че достъпът до акаунтите ѝ е прекратен.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 това
17:00 10.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Освалдо Риос
17:03 10.06.2026
5 Читател
17:04 10.06.2026
6 Аккаунт удален
17:06 10.06.2026
7 Джо
Коментиран от #18
17:07 10.06.2026
8 Хихи
17:07 10.06.2026
9 Фют
Поне ще се окаже, че някой ми е направил Револют акаунт с кинти.
Време е да ми даде и достъп до парите ми.
17:09 10.06.2026
10 жалната женица и жалните лапнишарани
ще осъди на дедо ташко цървулите
че не знае че могат да трият всека дет я мислят за нередовна
17:13 10.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Скоро делото ми трябва да влезе в съда, щото безобразията на Зукърбърг стават нетърпими!
И призовавам всеки да си търси правата!
17:14 10.06.2026
12 Оле майко и пак оле майко
17:19 10.06.2026
13 Оффф ,
17:21 10.06.2026
14 таа па
17:27 10.06.2026
15 УжасТъ
17:27 10.06.2026
16 Специалистът
17:27 10.06.2026
17 смех
17:28 10.06.2026
18 По вероятно
До коментар #7 от "Джо":Тя да му го премести, без ръце... ;)
17:29 10.06.2026
19 665
17:30 10.06.2026
20 НЕДКО
Коментиран от #23
17:35 10.06.2026
21 Тити
17:44 10.06.2026
22 Гост
Не падайте духом, ние ви следваме всякак! И чрез Български пощи, БДЖ, ВиК дори! Кураж!!!
ПС
Когато живота ти е дигитален, то и дигитално ти изчезва!!!
17:53 10.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Каквото качиш във Фейсбук
18:08 10.06.2026