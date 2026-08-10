Скандал с яхтата на Зукърбърг: Подминала бедстваща лодка

Суперяхтата на основателя на Meta Марк Зукърбърг се оказа в центъра на спор, след като екипажът ѝ беше обвинен, че не е реагирал на призив за помощ от малка лодка, останала без гориво край бреговете на Аляска, съобщава New York Post. Представител на милиардера обаче отрича екипажът умишлено да е отказал съдействие.
Инцидентът е станал в Югоизточна Аляска, между Петерсбърг и Джуно. Малка моторна лодка с дължина около 6,4 метра останала без гориво и поискала помощ. Американската брегова охрана установила, че хората на борда не се намират в непосредствена опасност, но около 21:56 ч. издала общо съобщение с молба намиращи се наблизо плавателни съдове да окажат съдействие.
По това време в района се намирала 118-метровата суперяхта Launchpad, свързвана със Зукърбърг и оценявана от медиите на около 300 млн. долара. Според данни за движението на плавателните съдове тя била по-близо до бедстващата лодка от малкия круизен кораб Wilderness Legacy, който в крайна сметка се притекъл на помощ.
Пътник на Wilderness Legacy разказа в социалните мрежи, че капитанът на кораба обявил пред туристите, че яхтата на Зукърбърг е била по-близо, но не е отговорила на радиосъобщенията. Според него новината предизвикала почти единодушни освирквания сред пътниците.
Wilderness Legacy стигнал до лодката и я изтеглил на безопасно място във водите на Farragut Bay. При случая няма пострадали.
От екипа на Марк Зукърбърг обаче отхвърлиха внушенията, че помощта е била отказана умишлено. Говорител на Зукърбърг и съпругата му Присила Чан заяви, че двамата и семейството им изобщо не са били на борда на Launchpad по време на инцидента.
По думите му екипажът на яхтата е работил на различен радиоканал и не е чул навреме съобщението на бреговата охрана. Когато моряците впоследствие проверили комуникацията, операцията по оказване на помощ вече била започнала.
От американската брегова охрана също уточняват важна подробност – лодката без гориво не е била определена като плавателен съд в непосредствено бедствие. Вместо сигнал за аварийно спасяване е било разпространено искане за морска помощ.
Затова към момента няма потвърждение, че екипажът на Launchpad съзнателно е отказал изпълнение на директна заповед за спасителна операция. Публичният спор се основава основно на разказа на пътниците и на факта, че данните за местоположението показват яхтата по-близо до лодката от кораба, който действително е оказал помощ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така е със слугите
10:48 10.08.2026
2 Сила
10:49 10.08.2026
3 Kaлпазанин
10:49 10.08.2026
4 007 лиценз ту кил
10:52 10.08.2026
5 Укротрола има разсейки от рака.
10:56 10.08.2026
6 Пророк
11:04 10.08.2026
7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
11:31 10.08.2026
8 не ни занимавайте с
12:01 10.08.2026
9 ПЕНКО
12:18 10.08.2026
10 ДрайвингПлежър
12:52 10.08.2026
11 456
13:15 10.08.2026