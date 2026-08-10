Скандал с яхтата на Зукърбърг: Подминала бедстваща лодка

Суперяхтата на основателя на Meta Марк Зукърбърг се оказа в центъра на спор, след като екипажът ѝ беше обвинен, че не е реагирал на призив за помощ от малка лодка, останала без гориво край бреговете на Аляска, съобщава New York Post. Представител на милиардера обаче отрича екипажът умишлено да е отказал съдействие.

Инцидентът е станал в Югоизточна Аляска, между Петерсбърг и Джуно. Малка моторна лодка с дължина около 6,4 метра останала без гориво и поискала помощ. Американската брегова охрана установила, че хората на борда не се намират в непосредствена опасност, но около 21:56 ч. издала общо съобщение с молба намиращи се наблизо плавателни съдове да окажат съдействие.

По това време в района се намирала 118-метровата суперяхта Launchpad, свързвана със Зукърбърг и оценявана от медиите на около 300 млн. долара. Според данни за движението на плавателните съдове тя била по-близо до бедстващата лодка от малкия круизен кораб Wilderness Legacy, който в крайна сметка се притекъл на помощ.

Пътник на Wilderness Legacy разказа в социалните мрежи, че капитанът на кораба обявил пред туристите, че яхтата на Зукърбърг е била по-близо, но не е отговорила на радиосъобщенията. Според него новината предизвикала почти единодушни освирквания сред пътниците.

Wilderness Legacy стигнал до лодката и я изтеглил на безопасно място във водите на Farragut Bay. При случая няма пострадали.

От екипа на Марк Зукърбърг обаче отхвърлиха внушенията, че помощта е била отказана умишлено. Говорител на Зукърбърг и съпругата му Присила Чан заяви, че двамата и семейството им изобщо не са били на борда на Launchpad по време на инцидента.

По думите му екипажът на яхтата е работил на различен радиоканал и не е чул навреме съобщението на бреговата охрана. Когато моряците впоследствие проверили комуникацията, операцията по оказване на помощ вече била започнала.

От американската брегова охрана също уточняват важна подробност – лодката без гориво не е била определена като плавателен съд в непосредствено бедствие. Вместо сигнал за аварийно спасяване е било разпространено искане за морска помощ.

Затова към момента няма потвърждение, че екипажът на Launchpad съзнателно е отказал изпълнение на директна заповед за спасителна операция. Публичният спор се основава основно на разказа на пътниците и на факта, че данните за местоположението показват яхтата по-близо до лодката от кораба, който действително е оказал помощ.