Британски монахини превзеха музикалните класации (ВИДЕО)

Група пеещи монахини от Съсекс заявиха, че са шокирани от "изключителния успех" на музиката си. Сестрите от Арундел току-що издадоха втория си албум "My Peace I Give You".



Първото им издание "Light for the World" достигна пето място в Официалната класация за албуми на Обединеното кралство през 2020 г.



Новият запис "вплита латински химни и средновековни текстове с неповторимото звучене на 21-ви век", заявиха монахините.

Записан в манастирския параклис в Арундел и миксиран в лондонското студио Abbey Road, новият албум е описан като "послание за мир в един разединен свят и за важността на грижата за планетата".

Монахините са на възраст от 50 до 96 години и са от шест различни националности.

