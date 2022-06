Хари Стайлс превзе британските музикални класации, съобщи официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

Изпълнителят е начело на подреждането за албуми с “Harry’s House”, който излезе на пазара в началото на месец юни. Това е третата тава на Хари Стайлс, придобил световна слава като член на групата One Direction, съобщи БТА.

Британският певец застава начело на подреждането за втора непоследователна седмица.

Второто място в британския чарт е за Ед Шийран с неговия "=" ("Equals"), който се изкачва позиция нагоре от миналата седмица.

Американският рапър Поуст Малоун дебютира в класацията с албума си “Twelve Carat Toothache”, заемайки трето място.

Лидерът от миналата седмица Лиъм Галахър с тавата "C'mon You Know" слезе на четвърто място.

В челната петица е и рапърът Кендрик Ламар с "Mr. Morale & The Big Steppers", който се изкачва с три позиции.

Хари Стайлс е начело и на британската класация за сингли с "As It Was". Той е на върха за десета последователна седмица.

Втората позиция е за Кейт Буш с парчето "Running Up That Hill", което излиза за първи път през 1985 г. Нов живот на песента вдъхна сериалът "Странни неща" на Нетфликс. Тя звучи в четвъртия му сезон, който се излъчва от края на месец май. Сингълът "се подмлади благодарение на младите фенове, които харесват сериала", написа 63-годишната Кейт Буш в официалния си сайт. "Running Up That Hill" миналата седмица заемаше осма позиция в британския чарт.

На трето място в тазседмичното подреждане е Кет Бърнс с парчето си "Go", следвана от Лизо с "About Damn Time".

В първата петица влиза и Сам Райдър със сингъла "Space man", с който Великобритания участва в тазгодишния конкурс “Евровизия”. Той се изкачва с шест позиции спрямо миналата седмица.