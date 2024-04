Първият комикс за "Супермен" беше продаден за 6 млн.долара на търг (СНИМКА)

Екземпляр от комикс с първата поява на супергероя Супермен от 1938 г. е продаден за рекордните 6 млн. щатски долара, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Според аукционната къща „Херитейдж Окшънс“ (Heritage Auctions) рядкото копие на първия брой на „Екшън Комикс“ (Action Comics No. 1) е продадено на анонимен купувач в четвъртък. Цената от 6 млн. долара превръща книгата в най-скъпия комикс продаван някога на търг.

