Кейт Уинслет призна, че сцената с целувката с Лео в "Титаник" е била „кошмар“

Кейт Уинслет разкри, че емблематичната ѝ сцена с целувка с Леонардо ди Каприо в "Титантик" е била „кошмарна“ за заснемане.

Актрисата си спомни сцената, в която тя и Лео се целуват, докато са на носа на кораба, и каза, че това „не е всичко, което трябва да бъде“.

Филмовата звезда каза, че сцената е била трудна за заснемане, тъй като режисьорът Джеймс Камерън е искал идеалното осветление и грим, а сцената е била заснета на част от снимачната площадка, която е била труднодостъпна, така че екипът за фризьорство и грим не е могъл да бъде там с тях.

"Между снимките аз основно преправях грима ни.", твърди Кейт.

"Продължихме да правим тази целувка, а аз да имам много блед грим и трябваше да проверявам грима ни – и на двама ни, между дублите – и накрая изглеждах така, сякаш съм смукала карамелено шоколадово блокче, защото гримът му беше паднал върху мен.", споделя Кейт.

Лео се изправил пред същия проблем, тъй като много по-светлият грим на Кейт продължавал да се изтрива върху лицето му по време на снимките.

Въпреки това, сцената не беше толкова лоша, тъй като Кейт призна, че колегата ѝ е "доста романтичен".

„Нищо чудно, че всяко младо момиче по света искаше да бъде целунато от Леонардо ди Каприо.", каза актрисата.

В друго интервю за Variety, Кейт отхвърли слуховете за разрив между нея и Джеймс Камерън, след като тя говори за трудностите при заснемането на блокбъстъра в интервюта.

„Има част от мен, която се чувства почти тъжна, че глупавите, спекулативни неща с "Титаник" по това време засенчиха истинската връзка, която имам с него. Той знае, че съм готова за всичко. Всякакво предизвикателство, всяка насока, която ми дава?", каза Кейт.

