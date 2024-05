Дженифър Лопес се появи на премиера без Бен Афлек (СНИМКА)

Бен Афлек не се появи, за да се присъедини към Дженифър Лопес на премиерата на новия ѝ филм "Атлас" в Лос Анджелис на фона на нарастващите спекулации за раздяла.

54-годишната певица премина по червения килим в понеделник без актьора до себе си. Въпреки, че беше сама тя носеше брачната си халка..

Лопес, която изглеждаше зашеметяващо, позира за снимки самостоятелно, както и заедно с колегите си Симу Лиу и Стърлинг К. Браун и режисьора на филма на Netflix Брад Пейтън.

Jennifer Lopez walks ‘Atlas’ red carpet without Ben Affleck as split speculation grows https://t.co/uKCPEXWAdQ pic.twitter.com/IomTYX8fuW

Очевидното отсъствие на Афлек от премиерата дойде точно две седмици след като двойката за първи път предизвика слухове за раздяла, когато Лопес се появи на Met Gala 2024 без него — въпреки че беше един от съпредседателите на събитието.

Седмица по-късно TMZ съобщи, че двойката живее отделно.

Споменава се, че 51-годишният носител на "Оскар" е започнал да живее в дом в квартал Брентууд в Лос Анджелис — на по-малко от 30 минути от имението им с Лопес в Бевърли Хилс на стойност 60 милиона долара — преди близо две седмици.

Page Six по-късно научи, че 51-годишният Афлек тихо е търсил къща в района на Лос Анджелис. Междувременно Лопес също е била забелязана да оглежда жилища миналата седмица, въпреки че чухме, че просто е била на лов за инвестиционен имот.

Jennifer Lopez poses for photos at the premiere of #Atlas. pic.twitter.com/XUjSvDGC3V