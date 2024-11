Ан Хатауей и Зендая се присъединяват към Том Холанд и Мат Деймън в следващия филм на Кристофър Нолан

Кристофър Нолан не е приключил с добавянето на сериозни звезди към следващия си филм за Universal. Източници на Deadline съобщават, че Ан Хатауей и Зендая също ще станат част от звездния състав на следващия му филм. Те ще се присъединят към първоначално обявените актьори Мат Деймън и Том Холанд. Холанд и Зендая официално са двойка от 2021 година, като те се запознават на снимачната площадка на "Спайдър-мен: Завръщане у дома" през 2016 г.

Новият филм на Нолан ще бъде пуснат на екран в Imax на 17 юли 2026 г. Датата съвпада с редица филми на Нолан, които са имали подобни дати на излизане в миналото.

Очаква се снимките на филма да започнат в началото на 2025 г., но източниците отбелязват, че публикуваните до момента лога или описания на филма са грешни и подробностите се пазят в тайна.

Талантите от най-висок клас винаги тичат при възможността да се присъединят към филм на Нолан. Това ще бъде първото участие на Зендая в проект на режисьора и третата за Ан Хатауей, която участва в "Тъмният рицар възкръсва" от 2012 г. и "Интерстелар" от 2014 г.

Хатауей имаше натоварена 2024 г., която включваше трилъра Mother’s Instinct (Майчински инстинкт) заедно с Джесика Частейн и филма на Amazon The Idea of You (Идеята за теб). Следващата ѝ роля ще бъде във Flowervale Station.

Година на Зендая започна с Дюн: Част втора", която събра повече от 700 милиона долара в световния бокс офис. След това излезе тенис драмата с нейно участие Challengers за Amazon MGM Studios.