Том Холанд пусна своя марка безалкохолна бира, вдъхновена от борбата му с алкохола

След почти три години на трезвеност, известният актьор Том Холанд, който придоби световна популярност с ролята си в "Спайдърмен", представи своя собствена марка безалкохолна бира – Bero. Марката бе обявена официално на 15 октомври и вече се предлага онлайн.

Холанд, който спира да консумира алкохол през януари 2022 г., споделя пред Forbes, че преминаването му към трезвен живот го е вдъхновило да създаде напитка, която да отговаря на новия му начин на живот. „Първата година на трезвеност беше много трудна, но ако имах Bero, процесът щеше да е по-лесен“, отбелязва актьорът.

.@TomHolland1996 opens up about his journey to sobriety and how it inspired him to create his non-alcoholic beer brand BERO. #FallonTonight pic.twitter.com/w2GGK0dhkx