Том Холанд призна, че търси в Google името на приятелката си Зендая, но защо?

28-годишният актьор и Зендая оповестиха публично своя романс още през 2021 г., а сега Том разкри, че търси името ѝ, за да „провери“ дали тя е добре.

При участието си в подкаста „On The Menu“ на Сама Дада Том сподели:

„Последното нещо, което потърсих в Гугъл, всъщност беше Зендая. Не съм в [социалните медии] и ги изтривам, когато не ги използвам. Така че, понякога, като че ли, това е по-скоро от притеснение, но от време на време проверям дали всичко е наред и дали всичко е наред“.

