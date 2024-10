Tом Холанд разкри кога започват снимките на "Спайдърмен 4"

Актьорът Том Холнад разки по време на участието си във "Вечерното шоу на Джими Фалън", че четвърти филм за „Спайдър-мен“ ще се снима и вече има начална дата на продукцията, съобщи сп. „Варайъти“.

„Следващото лято започваме снимки. Всичко е готово, почти сме готови“, каза Холанд. „Супер вълнуващо е. Нямам търпение!“

Tom Holland reveals that ‘SPIDER-MAN 4’ will begin shooting next summer.



“Everything’s good to go. We're nearly there.”pic.twitter.com/OibSONboAy