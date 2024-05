Повдигат обвинения на дисквалифицирания представител на Нидерландия на „Евровизия"

Нидерландският представител на "Евровизия" Йост Клайн, който беше дисквалифициран от песенния конкурс броени часове преди големия финал, вероятно ще бъде обвинен в отправяне на заплахи. 26-годишният фаворит за победата, който така и не успя да изпълни песента си "Europapa" на финала, беше отстранен от музикалната надпревара в Малмьо - нещо, което се случва за пръв път в 68-годишната история на конкурса.

Причината е, че жена член на екипа по реализиране на "Евровизия" е подала жалба за предполагаем „инцидент зад кулисите“. От полицията не разкриват естеството на случилото се, но потвърдиха, че тяхното разследване е приключило и през следващите седмици предстои решение за повдигане на обвинение, съобщи Нова телевизия.

Във вторник, точно в 12 часа на обяд, камбаните на различни градове в Нидерландия зазвучаха с песента на Йост Клайн "Europapa". Инициативата е организирана от радиостанция 3FM като знак на подкрепа за младия артист, който бе дисквалифициран от Евровизия малко преди финала в Малмьо.

#Europapa playing on church bells across the Netherlands 😭🥹 pic.twitter.com/sUDLVqxgXO