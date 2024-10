Разбитата с чук китара на Тейлър Суифт бе продадена за по-висока сума, отколкото, когато бе здрава

Строшена китара на Тейлър Суифт е намерила нов дом, след като някой е купил в eBay придобилия огромна популярност инструмент, съобщава Ти Ем Зи.

Според сайта за електронна търговия във вторник вечерта неизвестно засега лице е придобило китарата, която беше включена във вирусен видеоклип в края на септември - срещу тлъстата сума от 6550 долара.

През септември Гари Естес, жител на Тексас, похарчи 4 000 долара на благотворителен търг за китара, рекламирана като носеща подписа на Тейлър Суифт. След като се сдоби с китарата на търга, Гари взе чук и я строши пред камера, припомня БТА.

Видеото с чука скоро стана супер популярно в социалните мрежи. По-късно Гари заяви, че не е имал никакви лоши намерения с това си действие, а просто се е шегувал.

Man smashes signed Taylor Swift guitar after buying it for $4,000 at auction. pic.twitter.com/1mzVv5yt4v