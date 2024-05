Аврил Лавин проговори за слуховете, че е мъртва и я замества двойничка (ВИДЕО)

Аврил Лавин коментира за последен дългогодишните теории на конспирацията, че има двойничка. Дълго време в онлайн пространството се носеха слуховете, че певицата отдавна не е сред живите и че на нейно място е застанала жена на име Мелиса.

"Всички се чудят, как не съм се променила през цялото това време и стигат до крайности да си мислят, че имам двойничка. Нямам, аз съм си. Но е забавно да слушам какво говорят.", споделя изпълнителката, цитирана от dir.bg.

За конспирациите има известна несигурност относно точния им произход, но се знае, че датират от началото на 2000 г. В някои от тях се обяснява, че Аврил Лавин е наела двойник за публичните си изяви, за да се предпази от изтощение, а в други, че певицата отдавна е починала.

През 2017 г. теорията за тях намери нова сила, когато в тема в X бяха изтъкнати различни предполагаеми индикатори за замяната на канадската рок звезда. Някои от посочените "улики" включват промени във външния вид на певицата през годините и фотосесия за албума ѝ Under My Skin през 2004 г., на която името "Мелиса" сякаш е изписано на ръката ѝ.

I’ve never been more sure in my life that Avril Lavigne died in 2003 and was replaced replaced by Melissa Vandella pic.twitter.com/B5oJ6RVtpi