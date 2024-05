Полицията в Лос Анджелис разследва кой е снабдил Матю Пери с кетамин

Половин година след смъртта на Матю Пери от острите ефекти на анестетика кетамин, полицейското управление в Лос Анджелис (LAPD) и Администрацията за борба с наркотиците (DEA) започнаха съвместна криминално разследване, което търси как звездата от Приятели е получила лекарствата с рецепта, потвърдиха източници от правоприлагащите органи пред Los Angeles Times във вторник.

Пери почина на 54-годишна възраст на 28 октомври 2023 г. в гореща вана в дома си в Пасифик Палисейдс. Следи от кетамин, който понякога се използва за лечение на депресия, са открити в стомаха му, според съдебния лекар от Лос Анджелис.

Аутопсията обаче установи нива на кетамин в кръвта му, подобни на нивата, използвани по време на обща анестезия. “При високите нива на кетамин, открити в неговите следсмъртни кръвни проби, основните летални ефекти биха били както от сърдечно-съдова свръхстимулация, така и от респираторна депресия,” се казва в доклада от аутопсията.

Аутопсията също установи удавяне, коронарна артериална болест и бупренорфин – лекарство, използвано за лечение на пристрастяване към опиати, за което Пери говори открито в интервюта и мемоарите си от 2022 г. – като допринесли фактори за смъртта му. Беше постановено, че е злополука, без доказателства за нечестна игра.

