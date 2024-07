Защо Камерън Диас и Бенджи Мадън продават имението си в Лос Анджелис?

Камерън Диас и Бенджи Мадън правят някои промени в живота си.

В петък, 19 юли, източник разкри пред PEOPLE защо 51-годишната актриса и 45-годишният ѝ съпруг музикант са решили да обявят за продажба обширното си имение в Лос Анджелис в квартал Бенедикт Каньон на Бевърли Хилс по-рано този месец.

"Те имат няколко резиденции в Лос Анджелис и решават да пуснат имота в Бенедикт, за да могат да се преселят в друг свой дом," каза вътрешният източник.

Въпреки че Диас и Мадън "обичат" по-тихи райони като Монтесито, където също притежават къща, "това не е мястото, където живеят," добавя източникът. "Те прекарват време там понякога, но животът им се върти около Лос Анджелис."

Актрисата от „Палавата учителка“ и китаристът на Good Charlotte, които се ожениха през 2015 г., обявиха масивното, вдъхновено от фермерска къща жилище, разположено върху 1,6 акра, за 17,8 млн. долара на 9 юли според имотните регистри.

