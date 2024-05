Убиха известен американски актьор в Лос Анджелис

Американският актьор Джони Уоктър, познат от легендарния сериал „Централна болница“, беше застрелян в центъра на Лос Анджелис. Трагичният инцидент се случи в неделя сутринта, когато Уоктър, който беше на 37 години, и негов колега се връщали към колите си след посещение на бар. Инцидентът е станал около 3 или 3:30 сутринта.

„Те вървели към колата си и когато стигнали там, видели, че някой се опитва да открадне колата на Джони. Човекът, който е извършвал кражбата, го е застрелял“, разказа майката на актьора пред Fox News.

Инцидентът е шокирал феновете и колегите на Уоктър, като много от тях изразяват съболезнованията си и споменават за неговия талант и добър характер. Уоктър започва телевизионната си кариера в сериала „Военни съпруги“, преди да се появи в други предавания като „Криминални умове“ и „Западен свят“. Той прекара две години в сериала „Централна болница“ и участва в 164 епизода, пише blitz.bg.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB