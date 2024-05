„За мен тя означава всичко": Фен направи „светилище“ на Тейлър Суифт в апартамента си (ВИДЕО)

Испански фен изгради в апартамента си истинско „светилище“ със сувенири от Тейлър Суифт и го показа на света точно преди концерта на мегазвездата в Мадрид, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

55-годишният Роберто Сантос се откроява сред останалите фенове на певицата с десетилетната си отдаденост на американската поп икона. Множеството подаръци, които испанецът е получил от нейния екип като признание за това, се оказали достатъчно той да запълни цяла стая в апартамента си, която е нарекъл „Светилището на Тейлър“.

Докато 34-годишната Суифт се подготвяше да изнесе концертите си от турнето Eras в Мадрид в сряда и четвъртък, Сантос, който ръководи лаборатория за зъбни протези в испанската столица, тържествено показа предметите, включително наградата на Суифт за платинен диск в лимитирано издание, снимки с автографи, записи и маратонки с имената на двамата.

„Понякога се събуждам през нощта, запалвам лампата, поглеждам вещите в „светилището“ за малко и си казвам: „Какво правиш?“... Просто поглеждам, това ми дава спокойствие и отново заспивам“, разказва Сантос в едно интервю.

„За мен тя означава всичко; следя я отпреди 2011 г. Имах интуитивното усещане, че тя ще стане голяма звезда. Ако имах същата интуиция с лотарията, щях да съм богат“, шегува се Сантос.

