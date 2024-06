Хайди Клум отпразнува рождения си ден чисто гола до басейна (СНИМКИ)

Германската манекенка и тв водеща Хайди Клум захвърли дрехите си по време на празненството на 51-вия си рожден ден. То се състоя в тесен семеен кръг в дома на супермодела.

Родената на 1 юни 1973 г. в Бергиш Гладбах Клум пусна няколко сторита в своя Instagram профил и се похвали със стегната фигура, позирайки без бански край басейна, пише "Телеграф".

