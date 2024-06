Градушка с големината на ананас в Тексас (СНИМКИ)

В Тексас намериха парче градушка, дълго 17,78 см, което вероятно е рекорд за щата, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Вал и Ейми Кастор, които следели бурята за телевизия KWTV, намерили парчето до Виго парк. Вал Кастор казал, че е колкото ананас и добавил, че това е най-голямата градушка, която е виждал, а проследява бури от 30 години.

HOW CRAZY IS THIS?! Monster hail at 7.25" in diameter and the size of a pineapple fell from a storm at over 100 mph this past weekend in the Texas Panhandle. If verified, it would be a new state record! Credit: Val Castor, IG @stormtracker_val

-Matt Devitt WINK Weather pic.twitter.com/1j2beaLK9m