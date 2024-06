Експерт по езика на тялото анализира Бен Афлек и Дженифър Лопес: Изглеждат нещастни

Експерт по езика на тялото твърди, че Бен Афлек и Дженифър Лопес изглеждат "нещастни" и вече нямат "влюбен поглед" в очите - на фона на спекулациите, че двойката е на път да се раздели повторно.

51-годишният актьор е в центъра на заглавията с 54-годишната си съпруга Дженифър, като двамата са обхванати от слухове за развод.

Някогашната влюбена двойка - която преди това се срещаше от 2002 до 2004 г. - беше снимана на различни места в Лос Анджелис през последните дни на фона на съобщения за криза в брака им. И според експерта по езика на тялото Джуди Джеймс, изглежда, че двойката може да се окаже в същата точка, както преди две десетилетия: разделени.

Джуди каза пред DailyMail, че дуото говори на "езика на тялото" със скорошни общи снимки, показващи, че Джей Ло е „студена“, докато Бен се опитва да избегне всякаква демонстрация на близост със съпругата си.

Последните им съвместни изяви показват липса на интимност, страст или любовни сигнали, които биха успокоили феновете, но все пак те изпълняват някои учтиви, социални ритуали, които биха могли да определят една приятелска или семейна връзка.

Само преди два дни двукратният носител на Оскар - баща на дъщерите Вайълет и Серафина и сина Самуел, които споделя с бившата си съпруга Дженифър Гарнър - беше видян да целува неловко Дженифър, докато се събират на баскетболния мач на сина му.

Двойката се поздравиха отвън, но предпочетоха да не се целуват по устните, вместо това продължиха с въздушна целувка, като Бен привидно потупваше жена си по гърба, преди да се отправят заедно към събитието.

Обяснявайки този поздрав, Джуди призна, че изглежда така, сякаш Бен се среща с познат, а не със съпругата си.

Тя добави: "Техният поздравителен ритуал е перфектен пример. Всички ние имаме различна степен на поздравителен ритуал, който варира в зависимост от връзката с другия човек.

Ако по някаква причина сме принудени да поздравим официално партньора си или любимия си човек на публично място, когато обикновено бихме се целунали в устата, обикновено компенсираме с интимно и познавателно стискане или поглеждане в очите.

„Когато Бен и Дженифър се свързват тук, Джен протяга едната си ръка в жест на обявяване, което означава, че предстои целувка по бузите. След това двамата изпълняват въздушна целувка, която Бен би могъл спокойно да даде на майка си или дори на не особено познато лице.

Повдигнатите му и закръглени бузи подсказват, че той е щастлив да поздрави съпругата си, но вместо някакви компенсаторни сигнали, целувката е по-скоро бърза, отколкото продължителна, тъй като той бързо обръща глава и я потупва по гърба, за да прекъсне, преди да си тръгне, размахвайки една ръка на пресата.

И това не беше единственото излизане, което повдигна подозрение в тяхната близост. Миналата седмица двамата бяха забелязани да си тръгват от церемонията по дипломирането на дъщеря му Вайълет в Лос Анджелис.

Двойката се хвана за ръце, докато напускаше тържеството заедно с децата близнаци на Джей Ло, 16-годишните Макс и Еме.

Бен и Дженифър преминаха през паркинга заедно с децата и семейството си, но не блеснаха с усмивки.

И макар да изглеждаше, че изпращат послание, държейки се за ръце, Джуди твърдеше, че лицето на Дженифър е показателно за състоянието на любовната им връзка.

Експертът по езика на тялото заяви пред DailyMail.com: „Има един по-щастлив знак на другото събитие за дипломиране, когато двойката се държи за ръце в традиционно интимен жест на привързаност и сплотеност. Но преди феновете да въздъхнат с облекчение, трябва да се вземат предвид израженията на лицето на двойката“.

Тя обясни, че влюбените двойки се гледат с копнеж един към друг. Според Джуди обаче в очите им може да се види, че любовта е изгубена.

Експертът добави: „Влюбената двойка ще си даде „погледа на любовта“, когато се гледат един друг. Той включва драматично омекотяване на мускулите на лицето и топла усмивка на очите.

Но тук изглежда, че лицето на Бен и Дженифър остава „ледено“, въпреки контакта им с очите. Освен това на две от тези събития Бен е забелязан да стиска в свободната си ръка кутия или чаша, което естествено би попречило на спонтанната близост с Джен“.

Двойката се събра и на друго събитие за дипломирането на Вайълет, на което бяха облечени в елегантни тоалети. Каменните звезди от „А“ бяха забелязани да присъстват на друго тържество за завършването на дъщерята на Бен.

Когато пристигнаха на партито, двойката демонстрираше контрастния образ на съпружеско щастие, тъй като изглеждаше меланхолична на фона на все по-нарастващите съобщения, че бракът им е на косъм.

