Дженифър Лопес на почивка в Италия без Бен Афлек (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дженифър Лопес изглеждаше впечатляващо, когато беше снимана в Италия на почивка без съпруга Бен Афлек, докато слуховете за развод продължават да се увеличават.

Според видео и снимки, получени от TMZ, актрисата е била забелязана в хотел в Позитано, крайбрежно село на Амалфи в Южна Италия.

Там тя и няколко приятели се отправиха към водата, където се качиха на яхта.

#JenniferLopez was spotted vacationing alone in Italy amid her marriage drama with #BenAffleck 👀 pic.twitter.com/uIGwfkyx8l