Учените откриха нов вид пираня със зъби, подобни на човешките

В бразилска Амазония е открита нов вид пираня вегетарианка, която е наречена Саурон заради приликата ѝ със злия персонаж от „Властелинът на пръстените“, съобщи АФП.

Учените я наричат Myloplus sauron, тъй като кръглата ѝ форма, червените плавници и дългата черна ивица напомнят окото на Саурон, тъмния господар и антагонист от известната фентъзи сага на британския писател Дж.Р.Р. Толкин.

Рибата има зъби, подобни на човешките, приспособени за ядене на растения. Въпреки че е тясно свързана с месоядната пираня, новият вид се отнася до растителноядните си роднини на тази сладководна риба.

