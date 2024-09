Откриха нов вид призрачна акула край бреговете на Нова Зеландия (СНИМКА)

Изследователи от Нова Зеландия съобщиха, че са идентифицирали нов вид призрачна акула - риба, способна да ловува в дълбоките води на Тихия океан, предаде АФП, цитирана от dariknews.bg.



Екземпляри от тази тесноноса австралийска химера са открити на платото Чатъм, район в Тихия океан, простиращ се на повече от 1000 километра източно от Нова Зеландия, съобщи екипът от Националния институт за изследване на водата и атмосферата, базиран в Уелингтън.

