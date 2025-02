Кръстиха новооткрит вид жаба на Леонардо ди Каприо

В сърцето на западната планинска гора на Еквадор учените направиха вълнуващо откритие – нов вид жаба, която бе наречена Phyllonastes Dicaprioi в чест на холивудската звезда и природозащитник Леонардо ди Каприо. Кръщаването на вида не е просто жест на възхищение към актьора, а признание за дългогодишния му ангажимент в сферата на опазването на околната среда, предава Daily Mail.

Phyllonastes Dicaprioi е малка, кафява жаба с характерни тъмни петна, която се среща на надморска височина между 1330 и 1705 метра в провинция Ел Оро. В сравнение с останалите представители на рода Phyllonastes, тя се отличава със специфична форма на пръстите и по-голяма дължина на тялото.

Жабата бе идентифицирана от екип изследователи от Еквадорския национален институт по биоразнообразие, Католическия университет в Еквадор и Университета на Сан Франциско в Кито (USFQ). Наред с Phyllonastes Dicaprioi бяха описани още шест нови вида жаби, сред които Phyllonastes Cerrogolondrinas, Phyllonastes Ecuadoriensis и Phyllonastes Macuma.

Leonardo DiCaprio has frog named after him - and no, it's not because it is only attracted to young females https://t.co/3WzoO4ISXm