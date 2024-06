Портретът на крал Чарлз III стана жертва на вандализъм от активисти (ВИДЕО)

В Лондон двама защитници на животните залепиха лицето на анимационен герой върху първия портрет на крал Чарлз III след коронацията му. Инцидентът се разигра в художествената галерия на Филип Молд, намираща се в центъра на британската столица, предават медиите на Острова.

Активистите от групата за защита на правата на животните Animal Rising пристигнаха в музея с валяци за боядисване, с помощта на които залепиха лицето на анимационния герой Уолъс от филма "Уолъс и Громит" върху портрета на краля на Великобритания. Към първата лепенка те добавиха втора - балонче с цитат, в което беше написано: "Няма сирене, Громит, виж цялата тази жестокост във фермите на RSCPA."

Филмчетата за британските анимационни герои Уолъс и Громит разказва за създателя на сирене Уолъс и верния му бийигъл Громит, с когото се впускат в различни приключения.

Акцията имаше за цел да привлече вниманието към нов доклад, публикуван в неделя от групата, в който се изследват 45 ферми, чиито стандарти за хуманно отношение към животните са гарантирани от Кралското дружество за предотвратяване на жестокостта към животните (RSPCA).

Месото, рибата и млечните продукти, произведени в тези ферми, са обозначени с логото на RSCPA. От Animal Rising определиха констатациите си в доклада като „разтърсващи“, твърдейки, че са открили „ сериозни прояви на жестокост към животните“ във всички посетени ферми.

🇬🇧 King Charles' first official portrait since his coronation has been vandalised by an animal rights group.



pic.twitter.com/VLhDv9hoKf