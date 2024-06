Ники Минаж намекна за раздяла със съпруга си

Певицата Ники Минаж подхрани слуховете за раздяла със съпруга си Кенет Пети.

Наскоро в социалните тя мрежи публикува снимка, под която гласи загадъчен текст: "Да си свободен", който прикова вниманието на нейните последователи, пише dir.bg. Съвсем логично започнаха да валят запитвания под поста ѝ дали е необвързана, дали с Кенет още са заедно или пък е просто ПР трик за следващ сингъл. "Обичаме те независимо от всичко, дори да се разделяш или да пускаш нова песен", коментира и една голяма част от почитателите ѝ.

Публикацията ѝ предизвика резонни въпроси, тъй като през април съпругът ѝ подаде молба в съда да одобри напускането му на САЩ.

За Кенет Пети все по-малко се говори в онлайн пространството, който е в изпитателен срок, припомня Daily Mail.

Според TMZ е съден през далечната 1995 г. за изнасилване и му е забранено да пътува извън страната. Миналата година влезе в заглавията, защото получи присъда от 120 дни домашен арест за нарушаване на пробацията си. Причина бе, че публикува клипове в социалните мрежи, съдържащи агресивни послания към рапъра Offset.

Nicki Minaj's husband, Kenneth Petty, and his crew were out looking for Offset the other night pic.twitter.com/s7RByMEMFG