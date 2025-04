Софи Търнър се раздели с гаджето си аристократ

Софи Търнър и британският аристократ Перегрин Пери Пиърсън изглежда са се разделили, след като актрисата спря да го следва в Instagram — действие, което предизвика спекулации за края на връзката им.

29-годишната звезда от "Игра на тронове" потвърди отношенията си с 30-годишния наследник на фамилията Каудрей през декември 2023 г., малко след развода си с певеца Джо Джонас. Двамата не криеха близостта си в социалните мрежи, като последните общи снимки датират от януари, когато Търнър публикува романтични кадри от баня и пътувания.

Sophie Turner sparks split speculation with boyfriend Peregrine Pearson as she unfollows him on Instagram after not being seen together for weeks https://t.co/3Paw0L92Gj