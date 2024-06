Въпреки химиотерапията: Косата на Кейт Мидълтън остава гъста и красива (СНИМКИ)

Тази събота принцесата на Уелс и съпруга на британския престолонаследник принц Уилям - Кейт Мидълтън - застана пред камерата за първата си публична поява за последните шест месеца.



Кейт и семейството присъстваха на парад по случай рождения ден на крал Чарлз III.



За никого не е изненада, че външният ѝ вид беше подробно анализиран от медиите и коментаторите в социалните мрежи като X.



Кейт изглеждаше отслабнала, но забележително здрава за човек, който се бори с толкова сериозна диагноза.



Преди три месеца Кейт разкри, че е диагностицирана с рак и в момента се подлага на превантивна химиотерапия. Макар че засега не се разкриват подробности за вида на рака, химиотерапията, на която се подлага, е свързана с редица предизвикателни странични ефекти.

"Имам добър напредък, но както всеки, който преминава през химиотерапия, знае, има добри и лоши дни", пише Кейт в Instagram на 14 юни. "В тези лоши дни се чувстваш слаб, уморен и трябва да се отдадеш на почивката на тялото си. Но в добрите дни, когато се чувстваш по-силен, искаш да се възползваш максимално от това, че се чувстваш добре."



Тя добави: "Лечението ми продължава и ще продължи още няколко месеца. В дните, в които се чувствам достатъчно добре, за мен е удоволствие да се занимавам с училищния живот, да отделям лично време за нещата, които ме зареждат с енергия и позитивизъм, както и да започна да върша малко работа от вкъщи."



Едно от нещата, върху които хората се фокусираха, освен фигурата и тоалета на Кейт, беше косата ѝ. Косата на принцесата винаги е изглеждала гъста и здрава, но един от най-често срещаните странични ефекти при химиотерапия е интензивният косопад.

Независимо от това, нейната изглеждаше също толкова добре, колкото винаги. Принцесата я носеше вдигната на сложен и елегантен кок.



Непроменената красота на косата ѝ предизвика учудването на коментатори в Х.



"Тя не изглежда по-различно от това, което изглеждаше преди 6 месеца! Всъщност тя изглежда твърде здрава за болен човек, който си е взел 6 месеца почивка ", написа потребител на социалните мрежи.



Страничните ефекти на химиотерапията включват умора, стомашно-чревни ефекти, гадене и др. Химиотерапията може да причини най-вече косопад.

