Актрисата, която играе младата Кейт Мидълтън, отговори на критиките, че е твърде дебела за ролята

Мег Белами, която изигра младата Катрин Мидълтън в популярната поредица "Короната", разкри, че "троловете" в интернет са я наричали "твърде дебела" за ролята. 21-годишната актриса участва в последния сезон на шоуто на Netlix, който разказва за началото на отношенията на Уилям и Кейт.

Белами разказа през списанието Mail on Sunday's You, че се е сблъскала с негативизма, когато е погледнала телефона си след дълъг ден, прекаран в интервюта. "Твърде дебела си, за да играеш Кейт", са гласели коментарите, пише ВВС, предава dir.bg.

First look at Ed McVey as Prince William and Meg Bellamy as Kate Middleton from the final season of THE CROWN. pic.twitter.com/pWz4XdTK03