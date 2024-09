Чанинг Тейтъм и Джена Дюан финализираха развода си

Чанинг Тейтъм и Джена Дюан са постигнали споразумение за финализиране на развода си шест години след раздялата.

И двамата се отказват от съпружеската издръжка, като така ще избегнат съдебен процес, който беше насрочен за декември. Daily Mail първи съобщи новината за постигнатото споразумение за развода.

44-годишният Тейтъм и 43-годишната Дюан се разделиха през 2018 г. след близо деветгодишен брак, а Дюан подаде молба за развод с актьора през октомври 2018 г. Двамата се запознаха на снимачната площадка на филма Step Up през 2006 г. и се сгодиха две години по-късно. През 2009 г. се ожениха в Малибу. А през 2013 г. посрещнаха дъщеря си Евърли, която вече е на 11 години.

В дългогодишното бракоразводно производство се появи сблъсък за печалбите, свързани с франчайза Magic Mike, който започна по време на брака им.

Адвокатите на Дюан през цялото време на развода поддържаха тезата, че филмът е разработен по време на нейната връзка с Тейтъм и е съфинансиран със съпружески средства, докато правният екип на Тейтъм твърдеше, че той никога не е скривал финанси или не е отказвал на Дюан един дял от общите активи или доходи.

