Гръцкият милиардер Алки Дейвид осъден да плати 900 млн. долара на служителка за изнасилване

Наследникът на бутилиращата компания на Coca-Cola беше осъден още веднъж в понеделник да изплати обезщетение за милиони на бивша служителка, която го обвини в сексуално насилие.

"Журито в Лос Анджелис единодушно постанови, че гръцкият милиардер Алки Дейвид ще трябва да плати на жената, идентифицирана като Джейн Доу в нейния иск, колосалните 900 милиона долара за предполагаем тормоз и изнасилване в продължение на три години", каза нейният адвокат.

„Толкова са отвратителни фактите по този случай. Той изнасили клиентката ми по време на съдебен процес по друго дело,” каза адвокат Гари Дордик пред Los Angeles Times.

Coca-Cola heir Alki David ordered to pay $900 million in sexual assault case https://t.co/SVHZEW5lnA

Твърди се, че малтретирането е започнало през февруари 2016 г., докато жертвата е работила като модел за няколко от компаниите на Дейвид — включително Hologram USA, която създава холограми на мъртви знаменитости.

"Този офис беше “тревожно враждебен, една от стаите е наречена “Стаята за изнасилване”, а на вратата на отдел човешки ресурси виси порнографско изображение с надпис “HER-ASS”", твърди адвоката на Доу.

Твърди се, че първоначално той се опитал да я целуне по време на работно пътуване на неговия частен остров в Гърция, но тя го отхвърлила и той се извинил.

Джейн Доу била уволнена по-късно същата година и не разговаряла с него до 2018 г., когато той я поканил да се присъедини отново към неговия екип като посланик на марката в неговата компания за производство на канабис, Swiss-X.

Coca-Cola heir Alki David ordered to pay $900M to employee who accused him of rape https://t.co/ABPVt0cUVk pic.twitter.com/WQINaRokzt