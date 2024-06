Плаващ „труп“ в езеро се оказа заспал пиян мъж

В индийско село в Андхра Прадеш местните жители изпаднаха в паника след като забелязаха тяло в местното езеро, но после разбраха, че „умрелият“ всъщност е жив. Сутринта те видели човек, изглеждащ безжизнен във водата, и веднага сигнализирали полицията.

Полицейските служители, пристигнали на място, първоначално също са приели, че става дума за труп. Те реагирали бързо, като един от тях влязъл в езерото и издърпал човека за ръката. За обща изненада, мъжът в езерото внезапно „оживял“, като предизвикал вълна от смях сред присъстващите на брега.

Drunk Man Mistaken for Dead, Found Alive in Hanumakonda Pond



Residents of Reddypuram Kovelakunta in Hanumakonda were taken aback today after discovering what they initially believed to be a dead body floating in the local pond.

The man, later identified as a quarry worker from… pic.twitter.com/3koRv6iCai