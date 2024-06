Принцеса Ан е приета в болница с мозъчно сътресение след инцидент

Британската принцеса Ан е настанена в болница с леки наранявания и сътресение на мозъка, след като е претърпяла инцидент в неделя, предаде Ройтерс, като цитира съобщение на Бъкингамския дворец.

Сестрата на британския крал Чарлз Трети е на 73 години. Тя е настанена в лечебно заведение като предпазна мярка, се уточнява в съобщението. От Бъкингамския дворец допълват, че се очаква принцеса Ан да се възстанови напълно и бързо.

"Кралят е информиран и … изпраща на принцесата най-искрените си пожелания за бързо възстановяване", се казва в разпространеното изявление.

BREAKING: Princess Anne is in hospital with head injuries after what is believed to have been a horse-related incident at her Gatcombe Park estate. Expected to make a full, speedy recovery.

I wish HRH all the best. Must have been quite a bang for this indomitable lady to allow… pic.twitter.com/2bxGa31pL2