Бял бивол се роди в Йелоустоун, индианците го смятат за сбъднато пророчество (СНИМКИ)

Церемонии и празненства са планирани в националния парк „Йелоустоун“ по случай неотдавнашното раждане на бял бивол там, предаде Асошиейтед прес. Това събитие има духовно значение за много индиански племена.

На 4 юни в долината Ламар в парка се ражда бяло биволче с тъмен нос и очи, с което се сбъдва пророчество на индианското племе лакота. То предвещава по-добри времена, но и сигнализира, че трябва да се направи повече за опазването на земята и нейните животни.

White buffalo calves are sacred to a number of Native American tribes, including the Sioux, Cherokee, Navajo, Lakota and Dakota. https://t.co/vg3qlKpWbj — Smithsonian Magazine (@SmithsonianMag) June 25, 2024

„Раждането на това теленце е едновременно благословия и предупреждение. Трябва да направим повече“, каза вождът Арвол Гледащия кон, духовен водач на лакота, дакота и накота в Южна Дакота и 19-ият пазител на свещената лула и вързопа на жената-покровител на Белия бивол.

Вождът организира церемония, за да се даде име на теленцето и ще го обяви по време на церемония в „Йелоустоун“ в централата на Buffalo Field Campaign, която работи за защита на стадата диви бизони в парка. Стана ясно, че то е наречено Уакан Гли, което означава "завърни се осветен".

Раждането на малкото привлече вниманието на посетителите на парка. Те се надяваха да го зърнат сред хилядите възрастни бизони и техните телета, които прекарват лятото в долината Ламар и близките райони.

„За племето лакота раждането на бяло биволче с тъмен нос, очи и копита е равносилно на второто пришествие на Исус Христос“, каза Арвол Гледащия кон. „Това е много свещен момент“, добави той.

Легендата на племето лакота разказва, че преди около 2000 години храната свършвала и бизоните изчезвали. Тогава се появила жената покровител на Белия бивол, която подарила на член на племето лула и вързоп и казала, че лулата може да се използва, за да се доведат бизони в района за храна. Когато си тръгнала, тя се превърнала в бяло биволско теле. „И един ден, когато отново настъпят тежки времена аз ще се върна и ще застана на земята като бяло биволче с черен нос, черни очи и черни копита“, каза Арвол Гледащия кон, разказвайки легендата.

Tribes honour birth of rare white buffalo calf in Yellowstone and reveal its name https://t.co/z2dKCzuvsz pic.twitter.com/YUKTZ2oie0 — Toronto Sun (@TheTorontoSun) June 27, 2024

Раждането на свещеното теле идва след тежката зима през 2023 г., която прогони хиляди биволи от „Йелоустоун“, известни още като американски бизони, към по-ниски места. Повече от 1500 са убити, изпратени за клане или предадени на племена, които искат да си върнат правото за стопанисване на животното, с което техните предци са живели заедно в продължение на хилядолетия.

На церемонията членове на няколко индиански племена обясняват духовното и културното значение на раждането на белия бивол според техните традиции. Служителите на „Йелоустоун“ нямат данни някога в миналото да се е раждал бял бивол в парка. Те не успяват да потвърдят, че раждането на бялото биволче се е случило този месец.

„Работата е там, че всички знаем, че то се е родило и това е като чудо за нас“, каза Арвол Гледащия кон.

Tribes honor the birth of a rare white buffalo calf in Yellowstone and reveal its name: Wakan Gli. Coverage from @amybethhanson and @meadgruver at the @AP. https://t.co/ejGP99ZUh7 pic.twitter.com/dHGM4bCFZG — (((Greg Halling))) (@ghalling) June 27, 2024