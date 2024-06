Мъж спечели близо 5 млн. долара в казино и получи инфаркт от радост (ВИДЕО)

Мъж получи инфаркт от радост, след като спечели 4,8 млн. долара в казино в Сингапур. Инцидентът се случи в казино Marina Bay Sands. Щастливецът удари джакпота, успява няколко пъти да извика победоносно, вдигайки юмрук във въздуха, след което пада безжизнено на земята. Наобиколилите го хора веднага се притекли на помощ и извикали линейка.

Световните медии предават, че късметлията оцелял на косъм, благодарение на бързите действия на спешна помощ. Той бил хоспитализиран и върнат към живота. След инцидента мъжът още се възстановява, но съвсем скоро ще може да прибере у дома голямата печалба.

Shocking moment casino player suffers a HEART ATTACK while jumping for joy after scooping £3.2million jackpot.

(Marina Bay Sands #Casino in #Singapore)



The man, who miraculously survived the heart attack, struck it lucky as he took home the equivalent of £3.2million.



As a… pic.twitter.com/pl71j6TILm