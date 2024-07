80-годишният Дани Трехо участва в побой по време на парад на 4 юли (ВИДЕО)

Дани Трехо влезе в улична кавга на 4 юли по време на парада по случай Деня на независимостта в Калифорния.

Според заснетия от TMZ запис на инцидента, 80-годишният актьор, който е известен с това, че играе тежки, но симпатични на публиката персонажи, се вози на пътническата седалка на кабриолет, когато зрител хвърля по него балон с вода. "Без вода!", крещят другите пасажери неколкократно секунди преди посетителят на парада да хвърли балона.

Трехо веднага излиза от колата и влиза директно в тълпата. След като забелязва предполагаемия извършител, актьорът от "Деца шпиони" изглежда замахва към човека. Това веднага предизвика суматоха, като цялата тълпа започна да крещи и да се опитва да прекрати боя.

"Има деца тук!", се чува някой да крещи на един от видеоклиповете.

По време на разправията се вижда как Дани Трехо пада по гръб, но се изправя. По данни на TMZ той отново е бил замерен с още един балон с вода и дори се е стигнало до хвърляне на столове. В един от клиповете хората задържат Трехо, за да може ситуацията да не ескалира повече.

Според изданието, на мястото на инцидента е пристигнала полиция, но не са извършени арести.

Every one is talking about "Danny Trejo" got knocked out. Shiiit! That man is 80 years old and landed a solid punch on a guy half his age. He got knocked down and jumped right back up! He still got the dog in him! pic.twitter.com/RIGCfEjJzQ