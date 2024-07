Арестуваха сина на Никълъс Кейдж за нападение със смъртоносно оръжие

Синът на Никълъс Кейдж - Уестън Копола Кейдж е арестуван в сряда за нападение със смъртоносно оръжие, потвърди Page Six.

Според данните на шерифската служба на окръг Лос Анджелис 33-годишният мъж е бил задържан от полицията в 7 ч. местно време.

Говорител на полицейското управление в Лос Анджелис каза пред Page Six в сряда, че Уестън е бил арестуван заради инцидент, станал през април. Не е ясно защо са били необходими седмици, за да го арестуват.

The Sun обаче съобщава, че арестът е свързан с психическа криза, която актьорът е преживял преди седмици и при която се твърди, че е ударил майка си Кристина Фултън.

Nicolas Cage’s son arrested for assault with deadly weapon after alleged mental health crisis https://t.co/3kJ1lU1PAW pic.twitter.com/fwMAntxZ1B