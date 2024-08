"Носи годишната ми заплата": Дженифър Лопес ядоса феновете с чанта за 70 000 долара (ВИДЕО)

Дженифър Лопес стана обект на критики, след като беше забелязана в Хемптънс да пазарува с доведената си дъщеря Вайълет Афлек, носейки чанта Hermès Kelly.

Потребител в TikTok засне клип, на който 55-годишната Лопес излиза от магазина с чантата, като отбеляза, че цената ѝ е 70 000 долара. Видеото събра 1,2 милиона гледания и предизвика остри коментари за високата цена на чантата.

"Носи годишната ми заплата", пише един от потребителите."Тази чанта може да се намери във Фиджи за 5 долара на улицата", гласеше друг коментар.

Но докато някои побързаха да критикуват певицата за високата цена на чантата, други твърдяха друго, отбелязвайки правото на Лопес да харчи собствените си пари.

"Как, по дяволите, тя все още е толкова красива. А 70 хил. лв. са си направо жълти стотинки за нея. Тя си е спечелила богатството. А тази чанта е огнена", написа един от потребителите.

"Това са НЕЙНИТЕ пари", добави друг. "Ако имах парите, и аз щях да си я купя ," гласеше друг коментар.

Jennifer Lopez Sparks Debate Over the Cost of Her $70,000 Hermès Bag: 'Wearing My Annual Salary' https://t.co/NX2hQ0j15A