Повреда в ракетата "Фалкон 9" застрашава мисията "Старлинк"

Двигателят на втората степен на ракетата "Фалкон 9" на компанията "Спейс Екс" получи рядка неизправност в космоса по време на рутинна мисия "Старлинк" в четвъртък вечерта, предаде Ройтерс.

Така възникна опасност за спътниците при първата повреда на ракетата от повече от седем години, пише БТА.

Приблизително час след като "Фалкон 9" излетя от базата "Ванденберг" в щата Калифорния, се появи проблемът с двигателя и ракетата успя да изведе 20-те спътника "Старлинк" на много по-ниска орбита от планираната, където те може да изгорят в земната атмосфера.

Опитът за рестартиране на двигателя в космоса се оказа неуспешен по неизвестни засега причини, написа изпълнителният директор на "Спейс Екс" Илон Мъск в социалната мрежа "Екс". Той използва в публикацията си акронима RUD (Rapid Unscheduled Disassembly), употребяван от професионалистите в индустрията и обичайно означаващ експлозия, отбелязва Ройтерс.

During tonight’s Falcon 9 launch of Starlink, the second stage engine did not complete its second burn. As a result, the Starlink satellites were deployed into a lower than intended orbit.



SpaceX has made contact with 5 of the satellites so far and is attempting to have them…