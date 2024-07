Съпругът на Серина страда от Лаймска болест

Съпругът на Серина Уилямс сподели, че е получил диагнозата лаймска болест - тотален шок за него.

41-годишният съосновател на Reddit обясни своето здравословно състояние в серия от постове в X, като обясни, че доктори са му съобщили за диагнозата след като е преминал през редица медицински процедури.

„Направиха ми пълен набор от сканирания, тестове, т.н. и откриха, че имам лаймска болест“, каза технологичния предприемач Алексис Оханян, който е баща на двете деца на тенис иконата. „Щуро. Без симптоми, за щастие, но ще се лекувам“.

Оханян сподели, че е бил изненадан от диагнозата, след като не попада в категорията, която обикновено е изложена на болестта географски.

„Имах близък, който страдаше болестта, преди години, показваше редица симптоми и просто не можеше да разбере, докато не го тестваха за нея и я откриха (също я лекуваха успешно), каза той. „Прекарвам толкова малко време в дивата природа/североизтока, това беше голяма изненада“, добави предприемачът.

Той каза, че „взема някакви антибиотици“, за да се справи с болестта, като добави „Не можеш да ме задържиш, Тик!“ с снимка на анимационния герой Тик.

Оханян подчерта пред своите 563 700 последователи в платформата, че в никакъв случай не дава съвети за здравето по отношение на лаймската болест: „Моля говорете с доктор. Не ме слушайте за никакви здравни съвети“, допълни той.

Клиниката Майо описва лаймската болест като „болест, причинена от борелийни бактерии“, добавяйки, че „хората често получават лаймска болест от ухапване от кърлеж, пренасящ бактерията“.

