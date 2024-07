Туристка се изгаври със статуя във Флоренция, предизвика вълна от възмущение (СНИМКИ)

В Италия се стигна до масово възмущение, след като туристка във Флоренция беше заснета да имитира неприлични действия върху статуя на римския бог Бакхус, съобщава Би Би Си, предаде БТА.

На снимките, споделени онлайн, се вижда как жената целува и имитира секс със статуята в естествена големина през нощта.

Фигурата на Бакхус стои върху постамент на ъгъла на улица близо до известния мост „Понте Векио“ и е модерно копие на произведението от 16-и век на скулптора Джамболоня. Оригиналът се съхранява в близкия музей „Барджело“.

Снимките предизвикаха гневни реакции от страна на потребителите на социалните мрежи, някои от които призоваха жената да бъде арестувана. „Това е резултатът от дългогодишните опити да се превърне Флоренция в Дисниленд“, казва потребител.

Tourist sparks fury by grinding up against famous statue and ‘simulating sex’



What is wrong with people? They are shameless and disgusting. Sexually assaulting a work of art?



"Bacchus is the Roman God of agriculture, wine and fertility, equivalent to the Greek god Dionysus.… pic.twitter.com/vCihp7WTcn