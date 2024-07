Синът на Ким Кардашиян страда от рядко автоимунно заболяване

43-годишната Ким Кардашиян разкри тази седмица, че един от двамата ѝ сина - Сейнт, на 8 години, или Псалм, на 5 години - страда от рядкото кожно заболяване витилиго.

Докато говореше за борбата си с псориазиса в подкаста “She MD”, Кардашиян обясни, че витилигото, при което участъци от кожата губят пигмент или цвят, може да бъде наследствено.

What is vitiligo? All about the disease affecting Kim Kardashian’s son https://t.co/cGIyXWBVLn pic.twitter.com/cQ4HYgs9ZP