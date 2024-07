Актрисата Диан Форест е била нападната в Ню Йорк (СНИМКИ)

Актрисата Диан Форест, която е 89-годишна, е била ударена в лицето и повалена на земята при непровокирано нападение, докато чакала да пресече улица в Ню Йорк по-рано този месец, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Диан Форест, която държи рекорд на "Гинес" за най-възрастната работеща жена стендъп комик, тъкмо си била купила кафе и чакала на пешеходна пътека на път за тренировка в басейн, когато някой я нападнал в гръб и я ударил в окото. Тя паднала на земята в шок, където я намерили пристигналите на място полицаи и екип от спешна помощ.

Помислих, че съм загубила зрението с окото си, защото не виждах нищо с него, каза Форест. През следващите четири часа зрението с удареното око се възстановило, докато актрисата била на прегледи в болница.

Полицията съобщи, че за инцидента от 10 юли е заподозряна жена, която била със сплетена коса и облечена в спортен екип с къс топ и къси панталони с логото на "Джурасик парк".

D’yan Forest said she had just stopped at a coffee shop and was heading to a swimming pool when someone came up to her from behind and hit her in the eye. She lay on the ground in shock as police and paramedics came to her aid.

https://t.co/0OP4XpH5J9