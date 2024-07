Дженифър Анистън възмутената от коментара на Джей Ди Ванс по адрес на бездетните жени

Дженифър Анистън е шокирана от възможността сенатор Джей Ди Ванс да стане следващия вицепрезидент на САЩ. Тази реакция идва след като актрисата чу неговите коментари от 2021 г., в които той нарича жени като вицепрезидента Камала Харис, които нямат деца, "бездетни дами с котки, които са нещастни от собствения си живот."

"Всичко, което мога да кажа е... г-н Ванс, моля се дъщеря ви да има късмета да роди свои деца един ден", написа 55-годишната Анистън в своя Инстаграм профил. "Надявам се, че няма да ѝ се наложи да се обърне към инвитро процедури като втора опция, защото се опитваш да ѝ отнемеш и това право."

