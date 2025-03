Бившият на Дженифър Анистън – Джъстин Теру се ожени тайно

Осем години след раздялата си с Дженифър Анистън, Джъстин Теру отново е открил любовта. През уикенда звездата от "Мълхоланд Драйв" сключи брак с актрисата от "Позлатената епоха" Никол Брайдън Блум в романтична церемония на плажа в Тулум, Мексико.

На сватбата, заснета от TMZ, присъстваха само най-близките приятели и роднини на двойката. Един специален гост обаче нямаше как да остане незабелязан – любимото куче на Джъстин, което той осинови от приют след урагана Харви.

Младоженците изглеждаха толкова влюбени, докато празнуваха своя голям ден. Докато слънцето залязваше над снежнобелия пясък, Джъстин завъртя Никол в ефирен танц, а след това нежно целуна ръката ѝ, пише Hello.

